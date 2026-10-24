Subacquei in azione a Cannigione per ripulire i fondali del porto

Operazioni previste fino alle 12 nella Marina, con limitazioni al transito delle barche. Coinvolti diving, volontari e Guardia Costiera

Una mattinata di pulizia dei fondali del porto di Cannigione, nel territorio di Arzachena, con subacquei e volontari impegnati nel recupero dei rifiuti sommersi. L’intervento è in programma oggi, sabato 24 ottobre, dalle 9:30 alle 12, nella Marina, con il supporto della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Maddalena. L’iniziativa, denominata “Il Porto che vorremmo”, coinvolge operatori portuali, centri diving e associazioni locali. L’area interessata è uno degli scali turistici più frequentati della Gallura e, tra pontili e campi boe, conta oltre mille posti barca attivi durante la stagione estiva, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale.

Chi partecipa alla pulizia dei fondali a Cannigione.

Le operazioni subacquee sono affidate ai professionisti dei diving Scuba Revolution, Area Mare, Anthias e Iknos, insieme all’associazione Passione Apnea. Collaborano anche il Consorzio Marina di Cannigione, il Pontile dei Fiori e la cooperativa SardaMar. La giornata è sostenuta dal Comune di Arzachena, con il coinvolgimento del delegato alla Portualità Alessandro Carreddu e dell’assessore all’Ambiente Michele Occhioni. Tra i materiali che gli organizzatori dichiarano di trovare abitualmente nei fondali portuali figurano pneumatici e batterie al piombo. Non si tratta però di un elenco dei rifiuti effettivamente recuperati oggi: il bilancio dell’intervento non è ancora disponibile.

I divieti per le imbarcazioni durante l’intervento.

Per permettere ai subacquei di lavorare in sicurezza, la navigazione è temporaneamente interdetta nell’area delimitata dall’ordinanza della Capitaneria di Porto. Le limitazioni riguardano il tratto interessato dalle immersioni, non indiscriminatamente tutto il golfo di Arzachena. La società De Vizia, incaricata del servizio di igiene urbana comunale, si occuperà del trasporto e dello smaltimento dei materiali recuperati.

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