Il nord Sardegna cresce dello 0,33% tra luglio e settembre.

Le imprese artigiane crescono nel nord Sardegna, con un saldo di 41 attività in più tra Sassari e Gallura nel terzo trimestre del 2026. La provincia statistica è diciottesima in Italia. I dati diffusi da Confartigianato Imprese Sardegna, elaborati su fonte Movimprese, registrano 148 iscrizioni e 107 cessazioni tra luglio e settembre.

Il tasso di crescita è dello 0,33%, superiore alla media nazionale dello 0,11%, e colloca l’area statistica Sassari-Gallura al 18° posto tra le province italiane.

Cosa dicono i dati sull’artigianato in Gallura

L’analisi conferma un saldo positivo nel territorio non fornisce un conteggio separato per le imprese galluresi. Nel complesso la Sardegna registra 445 nuove iscrizioni contro 333 cessazioni, per un saldo di 112 imprese artigiane in più. Il tasso di crescita regionale, pari allo 0,33%, colloca l’Isola al terzo posto nazionale.

Il presidente regionale di Confartigianato, Giacomo Meloni, sollecita un confronto con le istituzioni per rafforzare il sostegno alle imprese, in particolare attraverso gli strumenti regionali destinati agli investimenti e alla continuità delle attività.

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