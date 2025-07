Nuovo iter del Puc di Arzachena, incontro pubblico in Comune

Incontro pubblico in Municipio per il Puc di Arzachena

Nuovo iter per il Puc di Arzachena, un incontro pubblico lunedì 28 luglio, alle ore 17:30,nell’Aula consiliare di piazza Segni.

La cittadinanza è invitata a partecipare a un incontro pubblico dedicato all’illustrazione delle modifiche introdotte dal Piano Urbanistico Comunale (PUC), recentemente riadottato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16 giugno 2025.

L’evento rappresenta un’occasione fondamentale per comprendere le direzioni future dello sviluppo urbano di Arzachena. A guidare la discussione saranno i tecnici estensori del Piano, figure chiave che hanno curato la redazione del documento e che saranno a disposizione per chiarire dubbi e rispondere alle domande dei presenti. La partecipazione dell’Amministrazione comunale è confermata con la presenza del Sindaco Roberto Ragnedda e del Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Alessandro Malu, a sottolineare l’importanza attribuita a questo confronto diretto con la cittadinanza.

Il nuovo PUC è frutto di un percorso articolato, che ha visto l’accoglimento di oltre 300 osservazioni, mirate a delineare uno sviluppo del territorio più equilibrato e sostenibile. Tra gli obiettivi principali del Piano, come già evidenziato dall’amministrazione, spiccano la limitazione del consumo di suolo, il riadeguamento delle zone di espansione per il centro e le frazioni costiere, l’aumento delle aree dedicate alle attività produttive e la promozione dell’edilizia sociale a costi calmierati. È prevista inoltre una forte valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico locale, nell’ottica di un turismo non più solo balneare ma più diversificato e integrato.

La riadozione del Piano Urbanistico segna una tappa cruciale per Arzachena, fornendo gli strumenti per una programmazione attenta e lungimirante del proprio futuro. L’incontro del 28 luglio è quindi un’opportunità unica per informarsi, partecipare attivamente e contribuire al disegno della Arzachena di domani.

