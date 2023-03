Sogna di attraversare l’Atlantico, velista di Arzachena lancia una raccolta fondi

Il sogno di Paola Arcolin.

“Sono Paola, vivo in Sardegna, ho 23 anni e un sogno: la Mini Transat, la regata che attraversa l’oceano Atlantico in solitaria, su un barchino di 6,50 metri”. Così sulla piattaforma GoFundMe Paola Arcolin, da Arzachena, ha lanciato una raccolta fondi per finanziare l’impresa.

“È una regata impegnativa – spiega – il trampolino di partenza per diventare un navigatore oceanico ed è proprio questo che la rende così affascinante. Purple Haze 321, la mia barca, la mia compagna in questo sogno, dopo tre mesi intensi di cantiere è finalmente in acqua, pronta a navigare di nuovo”.

Prima però ci sarà la stagione delle regate nel Mediterraneo. “Per partecipare – scrive Paola – c’è bisogno di una serie di dotazioni di sicurezza. Mi piacerebbe riuscire, grazie al vostro aiuto, ad acquistare la zattera, il VHF fisso, l’EPIRB, il PLB e l’AIS mob, tutti dispositivi indispensabili per una navigazione in sicurezza, soprattutto quando si è in solitaria”. La campagna ha superato i duemila euro raccolti ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/321-atlantic-dream

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui