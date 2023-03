Commozione a Olbia per la scomparsa di Fabrizio Murrighile.

Un altro giovane viene a mancare a Olbia. Oggi la città e in particolare Berchiddeddu, è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Murrighile. L’uomo aveva soltanto 39 anni e viveva nella frazione con la moglie e il figlioletto.

Sono tanti i messaggi di sconforto e dolore a Olbia per un’altra prematura scomparsa. Pochi giorni fa, il 25 marzo, è scomparso un altro giovane uomo di soli 45 anni. Giovanni Manca era un altro papà che ha lasciato un vuoto incolmabile in città. “Abbiamo sperato tutti fino all’ultimo. Riposa in pace Fabrizio e proteggi i tuoi cari da lassù”, scrivono gli amici. Una bellissima persona, lavoratore, sempre gentile e un papà amorevole. Così lo ricordano i suoi conoscenti che gli danno l’ultimo saluto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui