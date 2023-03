Tensione durante un controllo antidroga, tre agenti in ospedale

Quando i poliziotti sono intervenuti per un controllo antidroga alcuni giovani hanno reagito con calci e pugni e tre agenti sono finiti all’ospedale. Il personale della Squadra mobile della Questura di Cagliari è intervenuto in piazza del Carmine quando ha visto l’attività di spaccio di un gruppo di giovani africani. Alcuni si sono dati alla fuga, altri hanno reagito con calci e pugni. Sono dovuti intervenire i rinforzi per riportare la calma in quella centralissima piazza del capoluogo.

Il bilancio è di tre agenti che hanno avuto bisogno delle cure del Pronto soccorso mentre due giovani africani sono stati fermati. Sono scattate le indagini per individuare tutti i responsabili di quelle scene di spaccio e violenza davanti a tantissimi passanti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui