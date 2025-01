Il 7Pines Resort di Baja Sardinia entra nel network Virtuoso

Nel network Virtuoso entra anche 7Pines Resort di Baja Sardinia.

Il 7Pines Resort Sardinia, lussuoso resort situato sulla costa nord-orientale della Sardegna, incastonato in una baia mozzafiato con vista sul mare cristallino e sulla natura incontaminata circostante, è orgoglioso di annunciare di essere entrato a far parte di Virtuoso, l’esclusivo network globale dedicato al turismo di lusso e ai viaggi esperienziali, che conta oltre 2.200 fornitori di fiducia in più di 100 paesi, riconosciuti per l’eccellenza nei servizi e nelle esperienze offerte ai clienti. L’adesione al network offre al 7Pines Resort Sardinia nuove opportunità di marketing e vendita rivolte ai più di 20.000 consulenti di viaggio Virtuoso e alla loro clientela esclusiva, che genera ogni anno vendite comprese tra i 25 e i 30 miliardi di dollari.

“Entrare a far parte di Virtuoso rappresenta un grande onore e una straordinaria opportunità per il nostro resort – ha dichiarato Vito Spalluto, managing director di 7Pines Resort Sardinia -. Il processo di valutazione è incredibilmente selettivo, pertanto questo traguardo sottolinea il nostro costante impegno verso l’eccellenza e la nostra dedizione nel creare esperienze uniche e indimenticabili per gli ospiti. La filosofia “bespoke” di Virtuoso si allinea perfettamente con la nostra visione di ospitalità su misura, e siamo entusiasti di collaborare con i loro consulenti per offrire ai clienti servizi esclusivi, alla scoperta della Sardegna più autentica“.

Il 7Pines Resort Sardinia entra così a far parte di una collezione di eccellenza che comprende hotel, resort, compagnie di crociera, compagnie aeree e tour operator di livello mondiale. Grazie a questa collaborazione, il resort potrà accedere a una rete di consulenti di viaggio in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, partecipando a eventi di rilievo come la Virtuoso Travel Week, il principale incontro globale dedicato al turismo di lusso.

Con la sua posizione privilegiata nel nord-est della Sardegna, immerso nella natura incontaminata e affacciato sul Mar Mediterraneo, il 7Pines Resort Sardinia è riconosciuto per l’ospitalità e il concetto di “laid-back luxury”, un lusso rilassato ed informale, reso ancor più speciale dalla Pure Seven Spa e dai suoi ristoranti che celebrano e raccontano i sapori autentici del territorio. Questa affiliazione consente al resort di ampliare la sua visibilità internazionale, rafforzando il suo ruolo come destinazione di lusso d’eccellenza.

