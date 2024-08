Il nuovo look delle cabine elettriche ad Arzachena.

Ad Arzachena le cabine elettriche diventano opere d’arte grazie alla street art. Il Comune e E-Distribuzione hanno inaugurato due nuove opere a La Conia e Abbiadori. Sono state realizzate da Giorgio Casu e Fabio Petani, abbellendole sul tema “Le piante della Gallura”. L’iniziativa è promossa dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino.

E-Distribuzione, la Società del gruppo Enel, è promotrice del progetto Cabine d’Autore, con lo scopo di abbellire le cabine grazie alla street art. Sono centinaia le opere presenti in Italia, grazie a questo progetto. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Roberto Ragnedda e Valentina Geromino per il Comune di Arzachena e Andrea Pibia per E-Distribuzione, oltre all’artista Giorgio Casu.

L’iniziativa è promossa dalla delegata alla Cultura del Comune di Arzachena, Valentina Geromino. L’assessora ha dichiarato che la tematica della street art vuole rimandare alla memoria della nostra terra, con un tema già proposto sull’installazione della scalinata di Santa Lucia, così da creare un collegamento ideologico in tutto il territorio arzachenese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui