I lavori di Abbanoa ad Arzachena.

A seguito dell’allerta meteo previsto per i prossimi giorni, è stato rinviato a data da destinarsi l’intervento programmato per oggi sulla condotta idrica che collega il potabilizzatore dell’Agnata al partitore Cuidacciolu in località Padula D’Izzana in territorio di Arzachena. I lavori saranno nuovamente programmati quando le condizioni meteo lo consentiranno.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

