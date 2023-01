Olbia, fino al 30 gennaio possibile iscriversi ai percorsi di Istruzione e Formazione

Le Agenzie Formative ISFORAPI ed ARAFORM promuovono percorsi IeFP finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unione Europea

I percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unione Europea e sono equiparati ai primi tre anni di un istituto superiore; inoltre, abilitano alla qualifica professionale, fondamentale per l’ingresso nel mondo del lavoro.

A queste attività di Istruzione e Formazione possono iscriversi i giovani residenti o domiciliati in Sardegna, che hanno conseguito la licenza media entro il 14 settembre 2023 e non hanno compiuto diciassette anni al 14 settembre 2023

I percorsi formativi sono offerti in quattro città della Sardegna. Oltre Olbia, dove sono programmati i corsi per Operatore del Benessere con indirizzo estetista e indirizzo Acconciatore, gli stessi verranno attivati a Nuoro e Sassari. A Cagliari verranno attivati i corsi per Operatore del Benessere con indirizzo Estetista ed Operatore per l’accoglienza.

L’istruzione e Formazione (IeFP) prevede, oltre all’attività disciplinari come Italiano, Storia, Matematica, anche teoria sulle materie professionali e laboratori di attività pratica, attivati nei tre anni. Durante il secondo e nel terzo anno, sono previste 495 ore di apprendimento delle tecniche professionali in alternanza scuola lavoro.

Agli allievi sono garantiti i rimborsi viaggio e i materiali didattici, come tablet per la fruizione dei materiali digitali ed i Kit individuali per le attività di laboratorio.

Le domande di iscrizione possono essere presentate fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), attraverso il sistema “Iscrizioni on line“, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline. utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature).

Gli esperti ISFORAPI ( tel. 0702110378) e ARAFORM (tel. 070292545) saranno a disposizione per tutte le informazioni e l’assistenza necessaria all’iscrizione.

