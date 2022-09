Il lungometraggio girato ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena collabora al progetto di lungometraggio “La Coda del diavolo” prodotto da Ascent Film e Groenlandia per la regia di Domenico De Feudis, concedendo patrocinio e supporto logistico in vista dei casting e delle riprese che si terranno in varie zone del territorio comunale. L’iniziativa ha ottenuto il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission.

“Per il ritorno di immagine, la promozione territoriale, le potenziali ricadute economiche e occupazionali a favore degli arzachenesi, l’Ente ha colto con entusiasmo la proposta del location manager Simone Contu, che ha già effettuato i primi sopralluoghi con i nostri esperti dell’Ufficio Turismo – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Punti panoramici, ville, strade lungomare e il centro di Arzachena saranno coinvolti a vario titolo nella produzione, le cui riprese sono previste dal 17 ottobre per un periodo di due settimane”.

“La Coda del Diavolo” è un action movie che ha per protagonista un ex poliziotto alle prese con una rete criminale invischiata nel traffico di esseri umani. Il film sarà interamente girato in Sardegna. I casting per centinaia di comparse sono organizzati dalla casting Rossana Patricelli nelle giornate del 13, 14, 22 e 23 settembre 2022, dalle 9 alle 19, presso il Centro Servizi Malchittu sulla strada statale 125 all’ingresso sud di Arzachena.

La selezione è aperta a tutti: uomini, donne e minorenni di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Le comparse sono retribuite con il compenso previsto dal contratto collettivo nazionale dello spettacolo. Per essere selezionati e inseriti nell’archivio delle comparse è necessario presentarsi alla selezione muniti di fotocopia del documento d’identità, fotocopia del codice fiscale, codice Iban personale.

Per i minori.

I minorenni possono essere accompagnati anche da un solo genitore, che deve consegnare fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori e del minore, fotocopia del codice fiscale del minore, codice Iban del familiare del minore. Ai partecipanti verranno scattate delle fotografie in primo piano e a figura intera.