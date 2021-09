I casting ad Arzachena.

Al via le selezioni delle comparse della nuova serie Sky Original “Impero” realizzata con Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi. Il Comune di Arzachena ha concesso il patrocino. I casting cominciano oggi e le riprese da lunedì 20 settembre.

Le riprese.

Queste ultime, vedranno protagonisti nomi eccellenti come Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini. Il Comune di Arzachena ha voluto fortemente ospitare i casting in città, ma offrirà anche supporto logistico alla produzione e metterà a disposizione alcune strutture sportive per le riprese che termineranno il 2 ottobre, mentre l’AMA auditorium multidisciplinare in via Paolo Dettori ospiterà le selezioni delle comparse a partire dal 4 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Le altre riprese sono interamente in programma tra le più belle spiagge, i locali e le località balneari del Comune di Arzachena perché rispondono perfettamente alle esigenze della produzione.

Il casting.

E’ curato dalla Casting Director Rossana Patricelli ed è aperto a tutti, non è richiesta nessuna esperienza. È prevista la retribuzione in base al Cnnl spettacolo.

Dove e quando.

Il casting si svolge previo appuntamento. Per partecipare è necessario telefonare dal 4 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 per concordare data e orario di presentazione, a uno dei seguenti numeri: 342/8024653 – Francesca, 340/2654440 – Antonio oppure 347/2594092 – Rossana.

Le figure da selezionare.

Ragazze e donne maggiorenni di bella presenza italiane e straniere, ragazzi e uomini maggiorenni di bella presenza italiani e stranieri, ragazzini dagli 8 ai 10 anni circa che sappiano giocare a calcio e ragazzini dai 10 ai 12 anni circa che sappiano giocare a calcio. E ancora, uomini e donne come amici e parenti dei ragazzini (spettatori), uomini con fisico sportivo (nella scena assistenti allenatori), ragazzi e uomini maggiorenni che sappiano giocare a calcio.

Ragazze e donne maggiorenni che sappiano ballare bene, di bella presenza, per la scena della festa, ragazzi e uomini maggiorenni che sappiano ballare bene, di bella presenza, per la scena della festa. Uomini e donne maggiorenni invitati alla festa, barman e camerieri, uomini giocatori di beach soccer, spettatori uomini e donne, spettatori di beach soccer.

Ragazze alte (maggiorenni) addette all’accoglienza, che faranno le hostess e le modelle nelle scene, avventori locale (uomini e donne), passanti (uomini e donne), autisti patente B, uomini addetti alla sicurezza del locale, invitati alla festa (uomini e donne) scena corale, ragazze maggiorenni (italiane e straniere) dai tratti nordici (capelli biondi, occhi chiari, azzurri ecc.), uomini e donne maggiorenni, avventori di pub.

Per accedere.

E’ necessario presentarsi al casting con il Green Pass vaccinale Covid-19, oppure dopo aver eseguito il tampone rapido, o molecolare, nelle 48 ore precedenti. Sono esenti i minori di 12 anni. Bisogna indossare la mascherina, attenersi alla normativa anti Covid-19. Occorre consegnare a mano la seguente documentazione: fotocopia fronte/retro della carta d’identità e fotocopia fronte/retro della tessera sanitaria.

Per i minorenni.

Devono essere accompagnati da almeno un genitore e consegnare: fotocopia fronte/retro dei documenti di identità di entrambi genitori e del minore; fotocopia fronte/retro della tessera sanitaria dei genitori e del minore.

