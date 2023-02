Il Carnevale di Arzachena.

Il Comune di Arzachena e il Comitato Chissi di Lu Carrasciali presentano il programma del Carnevale Arzachenese 2023. Sono previste 4 giornate di festeggiamenti. Si parte giovedì 16 febbraio con la preparazione della Favata (Fai e laldu) in piazza Risorgimento secondo la tradizionale ricetta gallurese. L’iniziativa è promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni. Collaborano alla realizzazione del programma le associazioni di volontari Amici di Nemo, il Gruppo Folk Città di Arzachena, il Comitato Fidali 83/98 e il Comitato festeggiamenti San Giovanni Battista di Cannigione.

Sono 5 i carri allegorici che prenderanno parte alle sfilate di Arzachena domenica 19 e martedì 21 febbraio e aquella di Cannigione in calendario domenica 26 febbraio. I temi proposti per questa edizione sono Space Jam, Fitness anni ‘80, la serie TV Mercoledì, Antica Grecia e Harry Potter. Animeranno il corteo anche 4 gruppi mascherati. La partenza è prevista dall’incrocio tra viale Costa Smeralda e via Paolo Dettori con arrivo a Tanca di Lu Palu – Parco XVIII Novembre. La sfilata conclusiva del 26 febbraio nel borgo sul mare, invece, parte dall’ingresso di via Nazionale e giunge al porto, dove si terrà anche la premiazione dei carri. In ogni evento verranno distribuite le tipiche frittelle (frisgioli).

“Dopo 2 anni di stop, i ragazzi hanno espresso grande entusiasmo nel poter riorganizzare la manifestazione con l’aiuto del Comune – dichiara Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo -. È una ricorrenza che, da sempre, funge da forte strumento di aggregazione, stimola la creatività e una sana competizione tra i gruppi dei vari borghi e quartieri, portando divertimento e allegria anche “dietro le quinte”, nel periodo della costruzione dei carri. Costanza e impegno riuniscono i ragazzi allo scopo di presentare all’intero paese i risultati del loro lavoro nei tre giorni di sfilate”.

La priorità, comunque, è rivolta alla tutela dei figuranti e del pubblico di ogni età.

“Invitiamo tutti a partecipare agli eventi di carnevale con senso di responsabilità – sottolinea la delegata Orecchioni -. Per garantire lo svolgimento in piena regola della manifestazione è stato predisposto un piano di sicurezza molto dettagliato per cui vengono spesi circa 24 mila euro. Per la prima volta, l’intero percorso verrà transennato e potrà accedere solo chi è registrato nei carri e possiede il braccialetto di riconoscimento. Inoltre, durante il tragitto, saranno a disposizione 15 addetti alla sicurezza, evacuazione e antincendio”.

