La Sagra della Paranza ad Arzachena.

Arzachena si prepara a vivere una serata all’insegna del buon cibo, della tradizione e dell’intrattenimento grazie alla Sagra della Paranza, organizzata dalla Pro Loco Arzachena. L’evento, che si terrà in piazza, promette di essere un’occasione imperdibile per gli amanti del pesce e non solo.

Cuore pulsante della sagra sarà una grande cucina allestita in piazza, dove verranno cotti circa 600 chili di pesce fresco. I cuochi della Pro Loco si sono impegnati a preparare un menù speciale dedicato ai più piccoli, rigorosamente “senza spine”, per permettere anche ai bambini di gustare i sapori del mare in tutta sicurezza.

Le festività inizieranno ufficialmente alle 19:30 con l’apertura degli stand, un’occasione perfetta per un aperitivo in compagnia, accompagnato dalla musica dal vivo della Mi La Band. Alle 20 si darà il via alla tanto attesa degustazione della frittura di pesce, vera protagonista della serata, accompagnata dai dolci tipici della tradizione sarda, tra cui le seadas al miele, un’autentica delizia locale.

Il tutto sarà accompagnato dal rinomato Vermentino di Gallura, proposto da diverse cantine del territorio, che offriranno un viaggio tra i profumi e i sapori unici di questo vino, perfetto per esaltare le pietanze servite.

La serata proseguirà con un concerto tributo a Vasco Rossi dei Modena Park, che promette di far cantare a squarciagola i fan del rocker italiano. A seguire, dalle 23, sarà la volta di Dj Aladin e Dj Shorty di Radio M2O e Radio DJ, che con il loro dj set faranno ballare la piazza fino a notte inoltrata.

L’iniziativa è stata promossa con grande entusiasmo dall’assessore al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni, e dall’assessore alle Attività Produttive e Trasporti, Stefania Fresu.

