Arzachena, casi di scabbia nelle scuole: scattano le chiusure

Dopo i casi di scabbia chiudono due scuole ad Arzachena.

A seguito di alcuni casi di scabbia ad Arzachena, il sindaco Roberto Ragnedda ha deciso di chiudere temporaneamente due scuole nella giornata di lunedì: la scuola primaria di via Francesco Petrarca e la scuola dell’infanzia e la secondaria di primo grado di via Pietro Nenni. Questa chiusura è stata disposta per consentire la disinfezione degli edifici al fine di garantire la salute degli studenti e del personale scolastico.

Le istituzioni scolastiche hanno anche inviato una nota alle famiglie per chiedere di segnalare eventuali sintomi della malattia. Il provvedimento del sindaco è stato preso sulla base delle comunicazioni dell’Azienda sanitaria locale di Olbia che hanno segnalato i casi di scabbia riscontrati presso le scuole di Arzachena.

