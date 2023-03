A Olbia centrato un “5 stella” e un 5 al Superenalotto

Un giocatore online ha vinto 73,8 milioni di euro al Superenalotto e qualcuno a Olbia incasserà quasi 460mila euro. Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 25 marzo, oltre al “6” da 73,8 milioni di euro, riferisce Agipronews, è stata centrata una vincita complessiva di quasi 460mila euro a Olbia. Nel punto vendita di via Peruzzi 24, un fortunato giocatore ha centrato un “5 Stella” da 442.216,50 euro e un “5” da 17.688,66 euro, grazie a una schedina 2 pannelli. Oltre a quello di Olbia, sono stati in totale sedici i punti “5” da 17.688,66 euro ciascuno realizzati in tutta Italia.

Jackpot da 73.808.593,28 euro con 2 euro

“Come cambierebbe la tua vita se da un giorno all’altro potessi disporre di un patrimonio di 73.808.593,28 euro? – si chiedono alla Sisal -? Questo è quello che forse starà pensando proprio in questo momento il fortunato, e probabilmente ancora incredulo, giocatore che nell’ultima estrazione, ovvero il concorso numero 36 del SuperEnalotto, è riuscito nell’impresa che in tanti cercano sempre di realizzare Centrare la sestina fortunata e vincere il Jackpot milionario. Non solo, nella combinazione vincente il fortunato si aggiudica anche un punto ‘4’“.

“Il fortunato giocatore con una schedina di soli 2 euro, giocata online, punto vendita a distanza Sisal Eintertainment spa, ha indovinato la sestina fortuna composta dai numeri 4, 15, 26, 27, 72, 82, Jolly 89, SuperStar 12 aggiudicandosi una vincita da far girare la testa”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui