Grave un 61enne di Berchidda.

Un uomo di 61 anni di Berchidda si è gravemente ferito alla testa dopo esser scivolato su un gradone dello stadio comunale alla fine di una partita di calcio tra Berchidda e San Nicola di Ozieri, conclusasi con la vittoria per 1-0 dei primi.

Non è chiaro se l’uomo abbia avuto un malore. Un medico del luogo ha prestato le prime cure per circa un’ora prima che l’uomo venisse intubato e trasportato in elicottero all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni e la prognosi è riservata.

