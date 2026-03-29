Olbia, addio al benefattore anonimo che aiutava i cani del rifugio

La Lida di Olbia perde un anonimo benefattore.

Un altro grave lutto al rifugio per cani e gatti di Olbia, Lida. È venuto a mancare a causa di un malore un benefattore anonimo, un uomo dalla straordinaria generosità che ha dedicato la sua vita a sostenere a distanza un rifugio o un’associazione per animali. La sua identità non è stata rivelata esplicitamente, poiché egli ha scelto di operare sempre nell’ombra, agendo come un “angelo invisibile” che non ha mai cercato fama o ringraziamenti pubblici. A dare la notizia della sua scomparsa è l’associazione olbiese che gestisce il rifugio dei cani e dei gatti, annunciando che l’uomo se ne è andato ieri alle 7:10.

Cosetta Prontu, attraverso un post a nome della Lida di Olbia, ha raccontato di non averlo mai visto di persona, ma nonostante ciò lo conosceva nel profondo, forse meglio di chiunque altro. ”Lui non aveva bisogno di parlare per farsi capire. Lui si esprimeva attraverso il bene silenzioso che faceva – si legge nel post pubblicato dall’associazione Lida, parole molto commuoventi -. La sua voce erano i pacchi che arrivavano puntuali, il cibo che riempiva le ciotole dei nostri piccoli, i farmaci che curavano le loro ferite. La sua presenza era un battito costante di generosità che arrivava da lontano, senza mai voler apparire, senza mai chiedere un “grazie” pubblico, restando sempre un passo indietro, nell’ombra della sua infinita umiltà”.

Poche ore prima della sua scomparsa aveva ordinato l’ultimo pacco per i suoi amici animali. ”Proprio ieri, come in un ultimo, straziante e profetico saluto, sono arrivati i farmaci che aveva ordinato per noi prima di sentirsi male. Mi sono messa a piangere davanti a quei pacchi, perché è stato come ricevere un suo ultimo abbraccio, un segno della sua protezione che ci ha voluto lasciare prima di intraprendere il suo viaggio. Anche nel momento della sofferenza, il suo pensiero è stato per loro, per le creature più indifese”, racconta Cosetta tramite l’associazione.

La Prontu a nome della Lida ha ringraziato questo angelo invisibile per aver aiutato in questi anni gli animali che si trovano al rifugio. ”Vola alto, anima bella. Immagino la festa che ti staranno facendo tutte le creature che hai salvato e protetto in questi anni. Ora sei libero, ora non soffri più. Grazie di tutto. Non ti dimenticheremo mai. Ciao, grande uomo. Con infinita gratitudine e dolore, Cosetta e tutti i tuoi piccoli protetti”.