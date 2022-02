Il concorso di idee per la scalinata di Santa Lucia ad Arzachena.

Ad Arzachena la prossima installazione artistica sulla scalinata di Santa Lucia verrà scelta tra una rosa di progetti tramite un concorso di idee. Visto il successo delle precedenti edizioni curate da diversi artisti sardi, il Comune di Arzachena continua a investire su questa linea per rilanciare una nuova immagine del sito in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’autonomia che avranno il culmine il 14 maggio 2022.

“La nuova installazione dovrà essere sviluppata in modo scenografico e armonico con il contesto storico-architettonico circostante e con un tema consono a celebrare il concetto di autonomia e indipendenza. Dovrà, comunque, valorizzare il territorio e l’identità culturale gallurese. L’opera dovrà essere reversibile, avere un approccio ecosostenibile e potrà essere realizzata con vari metodi e tecniche artistiche – spiega Valentina Geromino, assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo -. L’ obiettivo è quello di attrarre visitatori nel centro storico anche grazie a eventi e installazioni che cambiano periodicamente. Vogliamo rinnovare l’attenzione e offrire un’opportunità sempre nuova di visitare e frequentare il vecchio quartiere di Arzachena, anche a chi già lo conosce”.

Le ultime sei edizioni delle installazioni sono state firmate da Claudia Filigheddu, pittrice di Arzachena, da Manuel Marotto, ingegnere di Tempio Pausania e da Giorgio Casu, pittore e muralista di San Gavino Monreale.

L’avviso pubblico per la raccolta di proposte è predisposto a cura del Settore Turismo, Cultura e Spettacolo ed è scaricabile dal sito del Comune di Arzachena corredato dei moduli di domanda, delle modalità e dei termini di partecipazione al concorso.