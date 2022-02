I lavori dei tecnici di Abbanoa previsti per domani a Trinità d’Agultu.

A seguito dell’intervento programmato per domani, martedì 22 febbraio, nell’impianto di sollevamento di Trinità d’Agultu, sarà necessario sospendere l’operatività dell’acquedotto di Pedra Majore dalle 8 alle 18.

I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che consentirà di evitare disservizi nei centri interessati (La Maddalena, Palau, Santa Teresa e Aglientu) grazie a una serie di manovre in rete che consentiranno di garantire l’erogazione alle utenze sfruttando le scorte opportunamente accumulate nei serbatoi comunali. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi in serata nelle zone a quote più alte.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.