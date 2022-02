Calcio, il Porto Rotondo demolisce il Castiadas

Sei reti degli Olbiesi.

Il risultato finale di 0 a 6 dice tutto sulla partita tra Porto Rotondo e Castiadas, stravinta dagli olbiesi soprattutto nel secondo tempo. Un Castiadas irriconoscibile rispetto alla prima parte della stagione, e molto rinnovato in seguito alla crisi che lo ha portato a perdere i giocatori migliori, cerca di impostare la partita con lanci lunghi sulla punta centrale e bagarre. Il Porto Rotondo si è fatto condizionare su questo tipo di gioco solo nella prima parte del primo tempo, fino al 37′, quando una ripartenza veloce di Saggia, ha consentito a Piemonte di andare via sulla destra, entrare in area e mettere in mezzo, dove Ruzzittu ha insaccato facilmente.

Nel secondo tempo Il Porto Rotondo è entrato in campo più determinato e ha preso in mano la partita. Il raddoppio è arrivato al 24′ con Mulas: azione sulla destra di Ruzzittu, che sulla linea di fondo è entrato in area e ha servito il numero 9, che ha spinto il pallonein rete. Al 26′ Ruzzittu è stato atterrato dal portiere, sul dischetto si è presentato Pala, che ha realizzato il terzo gol degli olbiesi. Al 31′ ancora Mulas, con un doppio colpo di testa, sul calcio d’angolo e sulla respinta del portiere, porta i biancazzurri sullo 0 a 4. Al 39′ anche Ruzzittu ha realizzato la sua doppietta con una punizione leggermente decentrata sulla sinistra che non ha dato scampo al portiere avversario. Al 42′ il 0 a 6 di Bruno, il cui tiro-cross è stato deviato in rete da un difensore del Castiadas. Questo risultato consente al Porto Rotondo di portare a 3 distanze la zona playout edi diventare il terzo attacco del campionato.



CASTIADAS: Zarzo, Zugliani, Oliveira, Cuccu, Zanon, Brondani, Quintero, Marconi, Chingolani, Usai. In panchina: Fogli, Pugliese, Urgenti, Olivieri, Piras, Vargiolu, Perez, Mazzola, Kernetskyi, Spano. Allenatore: Deriu.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Frisciata, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Le Rose, Piemonte, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Seddaiu, Pinna, Bruno, Murgia, Vitiello, Delogu, Luciano, Degortes. Allenatore: Marini.

RETI: 37′ Ruzzittu, 24’2t Mulas, 26’2t Pala, 31’2t Mulas, 39’2t Ruzzittu, 42’2t Bruno

AMMONIZIONI: Marconi (C), Zanon (C), Oliveira (C), Usai (C), Frisciata (C), Bruno (C), Bassu (C).

ESPULSIONI: Marconi (C)