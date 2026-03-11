La scalinata di Santa Lucia torna ”al naturale”, ma solo per poco

La scalinata di Santa Lucia cambierà installazioni come ogni anno.

Chi attraversa il centro di Arzachena in queste ore si trova davanti a uno spettacolo che non si vedeva da tempo: la scalinata di Santa Lucia è tornata al naturale. Liberata dalle precedenti installazioni, la pietra gallurese mostra di nuovo il suo volto originario, sobrio e potente. Una parentesi di purezza che però ha già i giorni contati: il “vuoto” attuale è infatti il preludio all’attesa trasformazione per la Pasqua 2026.

LEGGI ANCHE: Scalinata di Santa Lucia, per il 2026 Arzachena punta su Fibonacci

Nuova installazione.

Il ritorno alle origini durerà poco. Per celebrare questa tradizione artistica, l’Amministrazione ha puntato in alto affidando l’opera ai torinesi della Truly Design Crew. Il collettivo urbano porterà sui gradini “Upwards”, un’installazione basata sulla successione di Fibonacci. Attraverso 75 tavole in legno e geometrie ispirate alla sezione aurea, la scalinata diventerà un racconto visivo sulla progressione della natura e dell’uomo. Un progetto ambizioso che punta a elevare Arzachena a galleria d’arte urbana di rilievo internazionale, citando idealmente le luci della Mole Antonelliana.

Nonostante il prestigio dei nomi coinvolti, il ritorno temporaneo della scalinata “nuda” ha riacceso un confronto mai sopito tra i cittadini: una parte consistente della comunità, tra cui molti “figli degli anni Sessanta”, chiede a gran voce di fermare le rotazioni. “Lasciatela così, il granito è la nostra vera anima” è il coro di chi ritiene che i colori e i disegni contemporanei “non ci appartengano” e finiscano per nascondere la bellezza intrinseca della scalinata.

Di parere opposto chi guarda ai numeri. Per molti arzachenesi, le installazioni sono la “strada giusta”: un motore che attira migliaia di turisti e che ha trasformato la scalinata nel simbolo globale della città. Per loro, l’arte è il miglior strumento di marketing territoriale per tenere vivo il centro storico. Mentre il dibattito infiamma i social, i preparativi tecnici proseguono. L’inaugurazione è prevista per la Settimana Santa, momento in cui il rigore del grigio naturale lascerà il posto ai gradienti cromatici della Truly Design Crew.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui