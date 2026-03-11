Aperta un’inchiesta sulla morte del 18enne maddalenino Luigi Nativi

La scomparsa di Luigi Nativi a La Maddalena.

La scomparsa di Luigi Nativi, il 18enne originario di La Maddalena rinvenuto senza vita lo scorso 9 marzo, ha spinto la Procura di Tempio ad avviare un’indagine per ricostruire con esattezza le sue ultime ore di vita.

Sotto la direzione del sostituto procuratore Noemi Mancini, gli inquirenti hanno già disposto l’autopsia e proceduto al sequestro dei dispositivi elettronici del giovane tiktoker, con l’intento di analizzare i contatti e le interazioni digitali avvenute prima del decesso.

Chi era Luigi.

Nativi era una figura molto nota nel panorama dei social media, dove contava circa 40.000 follower su TikTok e 13.000 su Instagram, piattaforme che utilizzava principalmente per condividere contenuti di lipsync. La sua attività online era costante e recente, con l’ultimo post risalente a pochi giorni prima della tragedia, un dettaglio che rende ancora più doloroso il vuoto lasciato nella comunità dei creator e tra i suoi numerosi sostenitori, molti dei quali si sono riversati sui suoi profili nelle ultime ore per manifestare il proprio cordoglio.

