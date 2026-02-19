Scalinata di Santa Lucia, per il 2026 Arzachena punta su Fibonacci

Per il 2026 un collettivo torinese colorerà la scalinata di Santa Lucia ad Arzachena

Per il decennale la Scalinata di Santa Lucia ad Arzachena ospiterà l’opera di un collettivo di Torino, la Truly Design Crew.

Il progetto si chiama ‘Upwards – Da ciò che sono a ciò che sogno: una progressione continua‘. Realizzato su 75 tavole in legno, l’inaugurazione è prevista in occasione della Settimana Santa.

“L’Amministrazione Comunale di Arzachena sottolinea l’importanza di tali iniziative nell’arricchire il tessuto culturale locale e offrire nuovi spunti di riflessione. “La Scalinata di Santa Lucia è ormai molto più di un’opera d’arte: è un simbolo di rinascita per il centro storico, che si rinnova ogni anno, trasformandosi in una galleria a cielo aperto capace di dialogare con il mondo. L’installazione costituisce un potente strumento di marketing territoriale che attira l’attenzione di un pubblico internazionale. Questo intervento, in particolare, richiama opere iconiche come quelle di Mario Merz sulla Mole Antonelliana di Torino, e contribuirà a rafforzare l’immagine di Arzachena come destinazione culturale di riferimento per l’arte urbana e contemporanea”.

La successione di Fibonacci

“La successione di Fibonacci e l’architettura della natura è il tema che abbiamo proposto per questa edizione – spiega Emanuele Ronco, direttore creativo di Truly Desing -. Il concept alla base del nostro progetto è quello della trasformazione e della progressione continua. Abbiamo attinto alla successione di Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) e alla proporzione aurea per narrare come ogni traguardo sia frutto di un percorso evolutivo: l’identità attuale non viene negata, ma trasformata attraverso piccoli passi verso il sogno. Con l’uso di gradienti cromatici e forme geometriche di forte impatto, l’opera richiama l’architettura sottesa a tutte le cose, evidenziando la relazione che accomuna l’uomo e la natura”.

