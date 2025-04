Nuovo look per la scalinata di Santa Lucia, le prime immagini

La scalinata di Santa Lucia si prepara all’inaugurazione.

La scalinata di Santa Lucia è pronta per l’inaugurazione. L’appuntamento si terrà venerdì 11 aprile, alle 17:30, in corso Garibaldi, angolo via Diaz. Il Comune di Arzachena ha pubblicato le prime foto che ritraggono l’opera dell’olandese Eelco.

Lo street artist ha realizzato l’installazione su commissione del Comune di Arzachena. In queste ore sono in corso i lavori per completare l’opera d’arte sulla scalinata, che ormai è simbolo della cittadina gallurese. Si tratta di Le 74 tavole dipinte da Eelco dedicate al tema della diversità, esplorandone ogni sfaccettatura attraverso forme e colori.

