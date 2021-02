L’aggiornamento coronavirus ad Arzachena.

Il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda ha comunicato la situazione sui casi di positività al coronavirus nel territorio. Attualmente sono 37 i contagiati da coronavirus, 11 in meno rispetto all’ultimo bollettino del 11 febbraio.

Per tutti i positivi è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti. Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare le misure a contrasto della diffusione del Covid-19 e a ridurre i contatti non necessari, soprattutto in vista del fine settimana e considerate le situazioni complesse in cui, purtroppo, si trovano altri comuni Galluresi vicini.

Il primo cittadino infine ricorda ad arzachenesi e visitatori le misure di prevenzione del contagio sull’utilizzo della mascherina , il distanziamento, il divieto di assembramento e la costante igiene delle mani.

