I lavoratori di Air Italy scendono in piazza a Roma, la protesta a Montecitorio

La protesta dei lavoratori di Air Italy.

A più di un anno dalla messa in liquidazione della società, continua la battaglia dei lavoratori di Air Italy, scesi nella piazza di Montecitorio a Roma.

“A distanza di un anno, Fratelli d’Italia, in piazza di Montecitorio, al fianco dei lavoratori di Airitaly completamente dimenticati dal Governo – commenta il deputato di FdI Salvatore Deidda – . Ancora attendono un tavolo di confronto, da noi richiesto, e delle risposte immediate. A rischio anche il prolungamento della cassa integrazione che terminerà a giugno e che ancora non arriva con continuità ai dipendenti”.

“Ancora attendiamo una risposta alla nostra interrogazione ma continueremo a batterci e a farci portavoce delle loro richieste in Parlamento. Il comparto aereo, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia e che vedrà una ripresa più lenta, necessità immediate risposte e provvedimenti”, conclude il deputato.

(Visited 87 times, 87 visits today)