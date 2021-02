Arriva l’autorizzazione per operare a Olbia.

La Grendi Trasporti Marittimi potrà ufficialmente operare come impresa nel porto di Olbia.

È quanto deliberato oggi dal Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna, che, dopo l’unanime parere favorevole della Commissione Consultiva del mese di gennaio e la valutazione in Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, ha deliberato il rilascio dell’autorizzazione, allo svolgimento di operazioni portuali in conto proprio ed in conto terzi.

Lo scalo di Olbia-Cocciani sarà, quindi, inserito trisettimanalmente come tappa intermedia nella rotta tra Cagliari e Marina di Carrara e, una volta, ottenuta la concessione demaniale per spazi non banchinali, ma comunque indispensabili per la realizzazione e la gestione di opere funzionali alle operazioni delle navi, si strutturerà, almeno per i prossimi 4 anni, come hub del gruppo armatoriale nel nord dell’Isola.

