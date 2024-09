Scontro frontale sulla strada di Arzachena, come sta il ferito

Le condizioni del conducente ferito ad Arzachena.

Ieri sera, intorno alle 19:30, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale sulla strada provinciale 60, nei pressi della rinomata spiaggia del Principe, nel comune di Arzachena. Per motivi ancora in fase di accertamento, le due vetture si sono scontrate violentemente, causando danni significativi ai veicoli ma fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che ha lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante. La loro azione si è coordinata con quella del personale sanitario, che ha prestato le prime cure all’unica persona ferita. Il conducente, ferito in maniera non grave, è stato successivamente trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti e ulteriori cure. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dello scontro.

