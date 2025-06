Arzachena avrà la nuova scuola dell’infanzia, 3 milioni per i lavori

Coi fondi di Regione e Comune Arzachena avrà una nuova scuola dell’infanzia

Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dal Comune di Arzachena per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia.

La Regione Sardegna ha assegnato 2 milioni di euro al Comune di Arzachena per la realizzazione della nuova e moderna scuola dell’infanzia in via Mameli. A questi si aggiunge un milione di euro di fondi comunali dall’avanzo di amministrazione per un totale di 3 milioni di euro disponibili. L’iniziativa è stata coordinata dal sindaco Roberto Ragnedda e dal delegato alla Pubblica Istruzione comunale, Michele Occhioni.

“Arzachena avrà la sua nuova e moderna scuola dell’infanzia, come già ribadito lo scorso ottobre – – afferma il sindaco Roberto Ragnedda -. L’Amministrazione comunale si è posta un obiettivo e lo ha raggiunto, malgrado le lunghe procedure necessarie e gli ostacoli dovuti alla revoca del finanziamento da parte del Ministro e dall’Inail, revoca che fin da subito abbiamo ritenuto ingiusta e non motivata. Oggi, invece, la Regione conferma l’importanza di questo progetto, per cui comunque abbiamo continuato a lavorare. Impegno e perseveranza premiano e per questo ringrazio la Regione, che ha ascoltato le esigenze del territorio, e la mia giunta, in particolare il delegato Michele Occhioni”.

Il consigliere delegato Occhioni

“L’assegnazione di 2 milioni di euro è frutto di un lavoro congiunto tra Regione, Comune e staff di Isc@la – spiega il delegato alla Pubblica istruzione, Michele Occhioni -. A seguito di numerose interlocuzioni con l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, e con il coordinatore regionale di Isc@la, Matteo Frate, che ringrazio per averci sostenuto, è stata deliberata l’assegnazione dei fondi per l’opera. Oggi abbiamo la certezza della copertura finanziaria necessaria all’appalto dei lavori”.

“Fin dal 2020, con il primo concorso di idee per la progettazione, il Comune si è impegnato per offrire ad Arzachena un importante servizio a favore di bambini e famiglie adeguato alle esigenze della comunità. Il lavoro di ricerca di fondi e progettazione non si sono mai fermati e questo risultato, oggi, conferma la bontà delle azioni condotte dall’Amministrazione comunale secondo i principi di buona fede, corretta gestione delle risorse e nel rispetto delle normative e dei vincoli di bilancio”.

Dal 2020 a oggi, numerose vicende hanno segnato il lungo percorso per l’avvio dei lavori e il reperimento dei fondi per la nuova scuola. Il Comune finora ha investito 214 mila euro per i lavori preliminari sul terreno. Aveva recuperato con successo un primo finanziamento di oltre 2 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione e l’Inail, poi non confermato. L’aumento dei prezzi di mercato per forniture, materiali e servizi aveva imposto una rielaborazione e un ridimensionamento di quanto messo nero su bianco 5 anni fa. Per questo, Arzachena ha subìto uno stop nel percorso da parte dei due Enti, ma ha proseguito su altri fronti per il reperimento dei fondi necessari e il raggiungimento dell’obiettivo.

