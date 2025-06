UniOlbia ospita l’assemblea Cna Gallura con Luigi Mazzola

All’UniOlbia l’ospite sarà Luigi Mazzola.

Sarà un appuntamento di rilievo per la vita associativa della Gallura quello previsto per domani all’UniOlbia, dove si terrà l’assemblea elettiva della Cna. A partire dalle 16, nell’aula magna del polo universitario di via Porto Romano, i soci si riuniranno per rinnovare gli organi dirigenti dell’associazione, che resteranno in carica per i prossimi quattro anni. L’incontro offrirà anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dal 2021 a oggi e per presentare le linee guida del nuovo piano strategico, pensato per rispondere con efficacia alle esigenze del territorio e affrontare le sfide dell’economia locale.

A impreziosire la giornata sarà la partecipazione straordinaria di Luigi Mazzola, storico ingegnere della scuderia Ferrari in Formula 1 e attuale formatore e coach motivazionale. L’intervento, intitolato “Il carisma dei campioni: guidare in modo vincente la tua impresa con passione e leadership”, sarà dedicato ai temi della leadership, della visione e della determinazione, trasponendo l’esperienza maturata nel mondo delle corse all’ambito imprenditoriale. L’evento, che aprirà le porte al pubblico dalle 17:30, rappresenta anche un’occasione di confronto e ispirazione per imprenditori, professionisti e cittadini.

