Musica e integrazione, il progetto culturale nelle scuole di Arzachena

Il progetto culturale con le scuole di Arzachena.

I progetti culturali finanziati dal Comune di Arzachena coinvolgono anche le scuole primarie con “La musica è la chiave”, un percorso di pedagogia musicale sviluppato in ambienti particolarmente sensibili per la crescita dei giovani tra India, Togo, Senegal, Messico e Santo Domingo.

L’iniziativa arriva ad Arzachena grazie alla delegata alla Cultura Valentina Geromino ed è rivolto a 400 alunni degli Istituti comprensivi 1 e 2 da oggi e fino al 9 giugno, data dell’evento finale sulla scalinata di Santa Lucia, alle 20:30. L’organizzazione è a cura dell’associazione di promozione sociale Cafe Touba riconosciuta dalla Regione Veneto e, in particolare, del suo fondatore Filippo Maria Dalla Valle.

“La filosofia del progetto rientra tra gli obiettivi del programma culturale che ho individuato per il 2023 – spiega Valentina Geromino, delegata alla Cultura -. Questo percorso lega l’educazione musicale al tema dell’eco sostenibilità, dell’integrazione e della sensibilizzazione alla bellezza e all’empatia nei rapporti con il prossimo. Ho voluto portare ad Arzachena una realtà frutto di esperienze internazionali in campo educativo con l’obiettivo di elevare la musica a valore formativo imprescindibile nella nostra comunità. Filippo Dalla Valle ha sviluppato il progetto partendo dalla baraccopoli di Nimtala a Calcutta, poi nell’orfanotrofio “La Maison sans frontieres” in Togo e nel “Barrio caliente” di Santo Domingo. È un modo per aprire la mente dei nostri bimbi e farli confrontare con una quotidianità diversa a quella a cui sono abituati”.

L’iniziativa prevede un massimo di 8 lezioni per ciascuna delle 25 classi. Il lavoro svolto su vari Continenti da Filippo e dal suo team porta in Sardegna un percorso di educazione e sensibilizzazione al ritmo e al canto, alla poliritmia, al riciclo, alla sensibilità e alla bellezza, allo sviluppo di capacità di coordinamento e manuali. Al contempo, l’attività trasmette messaggi indispensabili per i piccoli su temi come l’inclusione, la tolleranza, la comunicazione positiva non verbale, il rilascio di stress, l’aumento dell’autostima e l’empatia.

Sulla scalinata della chiesa di Santa Lucia, già rivestita dall’installazione artistica ispirata al tema della condivisione e della pace, gli alunni si esibiranno con strumenti costruiti da loro con materiali di riciclo.

