7 dei siti di incontri più sottovalutati che i single dovrebbero conoscere

Oggi, grazie ai vari siti di incontri online, trovare un partner dovrebbe essere un’impresa più facile che mai. Nonostante l’offerta di piattaforme sia davvero ormai giunta alle stelle, il rischio di imbattersi in piattaforme poco serie, con profili fasulli e utenti poco affidabili, è ancora alto.

Le soluzioni migliori, tra l’altro, non sono mai quasi sempre caratterizzate dalla scelta più ovvia.

Quali sono i siti di incontri più sottovalutati (eppure di alta qualità) che i single dovrebbero conoscere?

In questo articolo ne abbiamo selezionati 7 che meritano di essere scoperti.

Elite singles

Elite singles è una piattaforma di incontri per single che desiderano trovare una relazione seria e duratura. Il sito si rivolge a persone esigenti e motivate, che sono alla ricerca di un partner di qualità e di una relazione autentica.

Questo sito di incontri online utilizza un sistema di matchmaking basato sulla personalità degli utenti, che analizza i loro tratti di carattere, i loro desideri e le loro preferenze per suggerire partner compatibili. Inoltre, la verifica dei profili garantisce la presenza di utenti autentici e seriamente intenzionati a trovare una relazione significativa.

Il processo di verifica prevede, per l’appunto, la verifica dell’identità dell’utente, la verifica del profilo attraverso l’invio di un documento d’identità e l’analisi delle foto caricate. Grazie a questo sistema, Elite singles garantisce la sicurezza e l’autenticità dei profili, creando un ambiente di incontri serio e affidabile.

Inoltre, la piattaforma offre una vasta gamma di funzionalità, come ad esempio il sistema di messaggistica, che permette di comunicare in modo semplice e diretto con i propri match.

Per utilizzare Elite singles, è necessario creare un profilo personale, che richiede di inserire alcune informazioni di base, come l’età, l’occupazione e il luogo di residenza.

È possibile inserire alcune informazioni sulla propria personalità, i propri desideri e le proprie preferenze (riferendosi ai propri hobby o alle proprie passione, come fare sport o praticare yoga), per consentire al sistema di matchmaking di suggerire partner compatibili.

Parship

Parship è una piattaforma di incontri innovativa che utilizza un sistema di matchmaking basato sulla personalità per suggerire partner compatibili in base ai gusti personali. Grazie alla presenza di un questionario approfondito, la piattaforma analizza i tratti di personalità degli utenti per suggerire partner compatibili.

Tutto ciò è possibile grazie al test psicologico “Parship Principle”.

Quest’app di incontri offre una funzione innovativa chiamata “Icebreaker“, che consente di rompere il ghiaccio in modo creativo e originale. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di domande, giochi e attività per rompere il ghiaccio con i loro match e conoscere meglio la loro personalità.

Parship si rivolge a single seriamente intenzionati a trovare una relazione autentica e duratura, grazie alla presenza di utenti autentici e seriamente motivati.

La piattaforma offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la messaggistica, la ricerca avanzata, le notifiche di compatibilità e la possibilità di visualizzare le foto degli utenti solo su richiesta.

Inoltre, Parship è impegnato nella tutela della privacy degli utenti, garantendo la sicurezza dei dati personali e delle conversazioni. La piattaforma utilizza protocolli di sicurezza avanzati per garantire la privacy degli utenti, e offre una funzione chiamata “Anonymizer“, che consente di nascondere le proprie informazioni personali durante le conversazioni.

Meetic

Meetic è un sito di incontri leader in Europa che si distingue per la sua attenzione alla qualità delle relazioni. La piattaforma suggerisce solo partner compatibili, selezionati in base alle preferenze e ai desideri degli utenti, e offre funzionalità avanzate come la messaggistica istantanea, la ricerca avanzata e le notifiche di compatibilità.

Questo specifico sito di incontri si rivolge a single seriamente motivati a trovare una relazione autentica e duratura, grazie alla presenza di utenti autentici e seriamente motivati. Inoltre, la piattaforma offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui eventi e attività organizzati localmente, che consentono agli utenti di incontrarsi e di creare connessioni o nuove amicizie, ampliando quindi la propria cerchia di conoscenti.

Meetic si impegna anche nella tutela della privacy degli utenti, garantendo la sicurezza dei dati personali e delle conversazioni. La piattaforma utilizza protocolli di sicurezza avanzati per garantire la privacy degli utenti, e offre una funzione chiamata “Invisibile“, che consente agli utenti di navigare in modalità privata e di essere invisibili agli altri utenti.

C-date è una piattaforma di incontri che si rivolge a single in cerca di avventure e relazioni casuali. La piattaforma si distingue per la sua discrezione e la sua attenzione alla privacy degli utenti, garantendo la sicurezza dei dati personali e delle conversazioni.

C-date offre funzionalità avanzate come la ricerca avanzata, il messaggio istantaneo e la possibilità di creare profili anonimi per tutelare la privacy degli utenti. La piattaforma garantisce inoltre la presenza di utenti autentici e seriamente motivati a trovare relazioni casuali e divertenti.

Bumble

Bumble è un’app di incontri che ha come obiettivo principale valorizzare l’iniziativa femminile. Questa app è stata creata da Whitney Wolfe Herd, che ha deciso di lanciare questa piattaforma dopo aver lasciato l’azienda di dating online Tinder, della quale era co-fondatrice.

Bumble ha un approccio diverso rispetto agli altri siti di incontri e offre molte funzioni che valorizzano la sicurezza e l’autenticità delle connessioni.

La caratteristica più distintiva di Bumble è la sua funzione “ladies first“. Questa opzione fa sì che siano le donne a fare il primo passo nella conversazione, creando un ambiente più rilassato e meno aggressivo per entrambe le parti.

Le donne che cercano di connettersi con altri utenti possono iniziare una conversazione entro 24 ore dall’individuazione del profilo, mentre gli uomini possono solo rispondere. In questo modo, la piattaforma incoraggia gli utenti a farsi avanti, senza paura di essere giudicati o rifiutati.

Inoltre, Bumble offre una funzione di video chat, chiamata “Bumble Vid”, che permette agli utenti di fare conoscenza in modo più autentico e diretto, senza dover necessariamente incontrarsi di persona. Questa funzione è stata lanciata nel 2020, durante la pandemia, per venire incontro alle esigenze degli utenti che erano costretti a rimanere a casa.

Zoosk

Zoosk è una piattaforma di incontri molto apprezzata per la sua versatilità, infatti, si adatta alle esigenze di tutti i suoi utenti, senza alcuna restrizione di genere, orientamento sessuale o scopo di incontro.

Proprio per questo Zoosk è una piattaforma inclusiva che accoglie tutti i tipi di relazione, dal flirt alla relazione seria, passando per amicizie e connessioni casuali.

Uno dei punti di forza è il sistema di matchmaking basato sul comportamento degli utenti. Attraverso l’analisi delle interazioni e delle preferenze personali, Zoosk è in grado di suggerire partner compatibili e di avvicinare le persone che hanno maggiori probabilità di avere una relazione di successo.

Inoltre, l’app di dating, offre anche la possibilità di inviare messaggi vocali e video. Questa funzionalità consente agli utenti di comunicare in modo più diretto e autentico, evitando malintesi e creando un’esperienza di appuntamento più coinvolgente e piacevole.

Gli utenti possono anche utilizzare il sistema di chat per scambiare messaggi scritti in modo tradizionale, oppure possono utilizzare la funzione di “SmartPick” per lasciare che la piattaforma suggerisca loro potenziali partner in modo autonomo.

Be2

Be2 è un sito di incontri che si rivolge essenzialmente a single seriamente intenzionati a trovare una relazione duratura e impegnata.

La piattaforma utilizza un sistema di matchmaking basato sulla personalità degli utenti, che permette di suggerire partner compatibili in base alle preferenze e ai desideri. Inoltre, la piattaforma garantisce la presenza di utenti autentici, grazie a un rigoroso processo di verifica dei profili.

Be2 si distingue per la sua attenzione alla compatibilità tra i partner, grazie a un sistema di valutazione delle affinità basato su domande mirate. In questo modo, la piattaforma riesce a suggerire partner compatibili anche in base a interessi e hobby specifici.

La piattaforma offre un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, per garantire un’esperienza di incontri senza stress e senza problemi.

