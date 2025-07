L’iniziativa del Comune di Arzachena nella spiaggia delle Piscine.

Con l’estate che entra nel vivo, il Comune di Arzachena lancia un’importante iniziativa per la salvaguardia delle sue coste: la Spiaggia delle Piscine (localmente nota come L’Ulticeddhu) sarà accessibile da oggi con la formula dell’“accesso responsabile”. L’annuncio è stato dato questa mattina dall’assessore Claudia Giagoni, che ha presieduto all’inaugurazione di un sistema innovativo volto a bilanciare la fruizione turistica con la necessaria tutela ambientale.

Da oggi e fino al 31 agosto 2025, i visitatori che desiderano godere delle acque cristalline e delle sabbie delle “Piscine” dovranno prenotare e pagare in anticipo l’accesso per i propri veicoli tramite il sito web ufficiale arzachenaspiagge.it. Questo meccanismo, che prevede un numero chiuso di ingressi, mira a ridurre drasticamente l’impatto antropico su una delle perle naturali del territorio, prevenendo l’usura e il degrado causati dal sovraffollamento.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescente sensibilità ambientale che sta portando diversi comuni costieri della Sardegna ad adottare misure simili. L’obiettivo è chiaro: preservare l’integrità degli ecosistemi costieri, garantendo al contempo una fruizione più consapevole e sostenibile. “Questa misura è fondamentale per proteggere il nostro ambiente,” ha dichiarato l’assessore Giagoni, sottolineando l’importanza di un approccio che tenga conto della fragilità del patrimonio naturale. “Un progetto, per il secondo anno consecutivo, che l’Amministrazione porta avanti, quello delle spiagge ad accesso responsabile. Un progetto in cui crediamo molto, dal 15 luglio al 31 agosto per la salvaguardia di una delle nostre spiagge più fragili che è la spiaggia delle piscine. Quindi un progetto di sensibilizzazione, appunto di responsabilizzazione, in cui cerchiamo di trasmettere il nostro amore per il nostro territorio ai nostri, diciamo, concittadini ma anche, ovviamente, ai nostri visitatori e turisti; quindi un modo per tramandare le nostre bellezze in modo che possano essere vissute anche da chi verrà dopo di noi. Un progetto sicuramente ambizioso che vorremmo anche ampliare ad altri litorali. E’un progetto che comunque è stato ben accolto anche lo scorso anno da chi è venuto e lo ha provato perché comunque c’è una particolare sensibilità; stiamo notando una particolare sensibilità per le tematiche ambientali comunque da parte di tutti. Quindi, questa speriamo, sia la motivazione principale, quello di responsabilizzare. Sicuramente è un progetto ambizioso che porteremo avanti con impegno e sempre con la volontà di migliorare.”

Il funzionamento è semplice e intuitivo: i visitatori potranno accedere al portale dedicato, selezionare la data e la fascia oraria desiderata, e procedere con il pagamento. Una volta completata la prenotazione, verrà generato un QR code da presentare al personale addetto all’ingresso della spiaggia.

Questa svolta rappresenta un passo significativo verso un turismo più sostenibile ad Arzachena, ponendo l’accento sulla responsabilità individuale nella protezione di un patrimonio naturale di inestimabile valore. L’amministrazione comunale si augura che l’iniziativa possa fungere da modello per altre realtà, promuovendo un equilibrio virtuoso tra sviluppo turistico e conservazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui