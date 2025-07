Il sindaco annulla gli eventi per i tre giovani morti nelle strade di Arzachena

I due tragici incidenti mortali ad Arzachena e tre vite spezzate.

Tre giovani vite spezzate nelle strade di Arzachena a distanza di soli cinque giorni. Così il sindaco, Roberto Ragnedda, in segno di lutto per la tragica scomparsa di Sami, Fares e Gaia, i ragazzi uccisi in due distinti incidenti stradali, ha annullato gli eventi.

Il primo cittadino arzachenese ha disposto l’annullamento delle sfilate tra Arzachena e Porto Cervo e la degustazione nel centro storico previste giovedì 17 luglio per l’inaugurazione della 5° edizione dell’Italia Polo Challenge.

La decisione a seguito dei tragici incidenti stradali in cui hanno perso la vita Gaia Costa, Sami Ait Oukfir e Fares Shehata, tra l’8 e il 13 luglio. ”Alle famiglie, ai membri della comunità marocchina, egiziana e della vicina cittadina tempiese, va il più sentito cordoglio e l’abbraccio affettuoso di tutta Arzachena”, ha dichiarato l’amministrazione arzachenese nella sua pagina ufficiale.

