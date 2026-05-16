I parcheggi a pagamento a Santa Teresa partiranno dal 1° giugno con la possibilità di richiedere l’abbonamento stagionale.

A Santa Teresa Gallura si avvicina l’avvio del sistema dei parcheggi a pagamento Santa Teresa, previsto dal 1° giugno negli stalli pubblici. L’amministrazione comunale ha attivato la procedura per consentire ai residenti di richiedere il rilascio o il rinnovo dell’abbonamento stagionale.

Le domande possono essere presentate già a partire dallo scorso 8 maggio. Il costo dell’abbonamento è fissato in 50 euro per l’intera stagione. Il servizio mira a regolamentare la sosta nelle aree pubbliche nel periodo di maggiore affluenza.

Come presentare la domanda.

I cittadini possono inviare la richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal Comune, allegando il modulo ufficiale scaricabile dal sito istituzionale e la documentazione necessaria. Tra i requisiti richiesti figurano la carta di circolazione e un documento di identità valido oppure un certificato di residenza aggiornato.

In alternativa, è possibile presentare la domanda anche di persona. Il modulo è disponibile presso l’ufficio turistico di piazza Vittorio Emanuele. La consegna diretta sarà attiva dal 25 maggio, dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 9.30‑12.30.

Pagamenti e gestione del servizio.

Per quanto riguarda il pagamento, chi presenterà la domanda online riceverà una comunicazione con il link per effettuare la procedura in modalità digitale. Chi consegnerà la documentazione a mano potrà invece pagare direttamente in contanti o tramite Pos.

Non sarà più necessario esporre il tagliando all’interno del veicolo. Il sistema prevede infatti la verifica elettronica attraverso la targa, semplificando i controlli e la gestione del servizio.

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