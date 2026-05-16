Schianto tra auto e camper, un ferito a Berchiddeddu

Incidente nella zona di Berchiddeddu tra un camper e un’auto
Incidente stamattina lungo la provinciale 79 nella zona di Berchiddeddu tra un’auto e un camper, c’è un ferito. Lo scontro è avvenuto nella frazione di Olbia, in direzione da Loiri verso Sa Costanza. Dopo lo scontro l’auto si è rigirata finendo fuori strada
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso il ferito per accompagnato all’ospedale di Olbia. Gli agenti della Polizia locale di Olbia si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.