Sbarca a Olbia con un chilo e mezzo di hashish, accolto dai cani antidroga

Arrestato dalla Finanza dopo l’arrivo da Genova con hashish

È arrivato a Olbia con un chilo e mezzo di hashish ma al porto ha trovato ad accoglierlo la Finanza coi cani. Dopo la traversata da Genova un 54enne del Napoletano. non ha ricevuto l’accoglienza che sperava

“L’operazione delle Fiamme Gialle olbiesi è scattata durante i controlli operati sui mezzi e passeggeri sbarcati dalla motonave Moby Orli proveniente da Genova, fortemente intensificati a ridosso del fine settimana e in concomitanza con le festività previste per San Simplicio, patrono della città. Tra questi, particolare attenzione è stata rivolta al conducente di un’utilitaria, il cui atteggiamento nervoso, unitamente alle risposte evasive in merito alle ragioni del viaggio, ha destato sospetto nei militari che hanno deciso di procedere a un controllo più accurato con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo”.

Il fiuto di Dante e Semia

“A seguito della segnalazione dei cani antidroga Dante e Semia, particolarmente “attirati” dal mezzo, gli operanti hanno proceduto a effettuare una perquisizione più approfondita, all’esito della quale è stato scoperto, abilmente occultato all’interno dell’abitacolo, circa un chilo e mezzo di hashish sigillato sottovuoto al fine di renderne più difficoltosa l’individuazione. La sostanza, suddivisa in 3 panetti e circa un centinaio di ovuli, già pronti per la successiva cessione, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per un valore stimato in oltre 15.000 euro”.

“Al termine delle operazioni il soggetto è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata unitamente al veicolo utilizzato dal corriere per il viaggio”.

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