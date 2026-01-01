Oltre 10mila allo stadio di Arzachena per il Capodanno 2026

La grande partecipazione al Capodanno 2026 di Arzachena.

Il bilancio del Comune di Arzachena per la data clou del calendario Magie di Natale va oltre le aspettative. Sono arrivati da tutta Italia 10 mila fan a scaldare la notte gallurese in cui ha fatto capolino anche un’altra stella, quella di Salmo, ospite a sorpresa del backstage nel Capodanno arzachenese. Il rapper olbiese, reduce dal tour internazionale, ha voluto salutare l’amico Achille Lauro e il sindaco Roberto Ragnedda. L’evento è stato organizzato da Fd Concerti e Friends & Partners in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale e il supporto della Regione Autonoma della Sardegna.

Una serata di grande divertimento.

La serata ha preso il via alle 20, quando l’energia di Dj Diva ha iniziato a scaldare il pubblico, trasformando il prato dello stadio in una pista da ballo sotto le stelle. Nonostante le temperature pungenti, l’entusiasmo è rimasto altissimo, alimentato anche dall’offerta enogastronomica degli stand dell’Area Food & Beverage allestita grazie a Confcommercio Nord Sardegna. Fin dalle 12, i punti ristoro hanno reso l’attesa un momento di convivialità per le migliaia di famiglie e giovani accorsi da tutta la Sardegna e dalla Penisola.

Alle 22, l’ingresso sul palco di uno degli artisti più poliedrici e carismatici della scena italiana contemporanea. Achille ha regalato una carrellata dei suoi più grandi successi: da Amor a Bam Bam Twist, da Marilù a Incoscienti giovani fino “all’arrivederci, a prestissimo Arzachena” gridato a pochi istanti dalla mezzanotte. Al countdown scandito dal sindaco Roberto Ragnedda sono seguiti 20 minuti di fuochi d’artificio, che hanno illuminato il cielo con coreografie di luci e colori. La musica dance proposta dal gruppo Passione a 90 ha chiuso il sipario sui festeggiamenti.

Le parole del sindaco Roberto Ragnedda.

“È una scommessa vinta. Vedere lo stadio pieno e percepire questa energia dimostra che Arzachena è pronta per i grandi eventi internazionali in ogni periodo dell’anno – dichiara Ragnedda -. L’organizzazione ha funzionato alla perfezione. Ringrazio lo staff, le aziende e le Forze dell’Ordine che hanno reso possibile questa notte speciale per lo sviluppo del turismo e dell’economia nel nostro territorio. Non ci fermiamo qui. Il 2026 parte con altre iniziative già in cantiere: dal Carnevale in collaborazione con la Regione, al concerto di Pasquetta a Cannigione, fino all’arrivo del Lebonski Park a luglio. Un progetto, quest’ultimo, che porta la città al centro della scena estiva con Salmo e una formula di intrattenimento rivoluzionaria nel parco divertimenti a tema musicale aperto per oltre un mese”.

L’ordine pubblico durante il Capodanno 2026 di Arzachena.

La gestione dell’ordine pubblico ha visto impegnati gli uomini e le donne della Polizia locale di Arzachena coordinati dal comandante Simone Testa, i carabinieri di Arzachena guidati dal comandante Bernardino Spagnulo e la polizia di Stato del Commissariato di Porto Cervo con a capo la dirigente Valentina Piras. Infine, a supporto delle operazioni la Compagnia Barracellare e la squadra della Protezione Civile Arzachena Agosto ‘89.

