Claudia muore a 48 anni, l’ultimo saluto a Santa Teresa Gallura

L’addio a Claudia Naseddu di Santa Teresa Gallura.

C’è grande dolore a Santa Teresa Gallura per la prematura scomparsa di Claudia Naseddu, 48 anni, morta dopo una lunga malattia. La sua vicenda aveva suscitato l’attenzione pubblica pochi mesi fa, quando erano emerse le difficoltà che affrontava per spostarsi da Sassari a Milano per sottoporsi a cure oncologiche. Involontariamente, Claudia era diventata simbolo delle sfide dei pazienti sardi costretti a viaggi frequenti fuori dall’isola per ricevere assistenza specialistica.

A novembre, era finita al centro di una polemica all’aeroporto di Milano, dove le era stato negato l’imbarco su un volo diretto in Sardegna. Il deputato Dario Giagoni aveva denunciato l’accaduto, sottolineando le difficoltà aggiuntive incontrate dalla donna già provata dalla malattia e portatrice di un drenaggio peritoneale. La compagnia aerea aveva spiegato che la normativa internazionale impone documentazione sanitaria completa e conforme per garantire la sicurezza di passeggeri e equipaggio, e che il certificato inizialmente presentato non soddisfaceva tali requisiti.

Solo dopo la verifica dei documenti corretti, Claudia era stata autorizzata a imbarcarsi, ma il ritardo le aveva causato ulteriori disagi fisici ed economici. I funerali si terranno domani, 2 gennaio, alle 15, nella sua città natale. Saranno in tanti a darle l’ultimo saluto, ricordandola come una donna buona e tenace.

