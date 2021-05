Tutto pronto per la stagione teatrale di Arzachena che riapre al pubblico

Riapre l’Auditorium Multidisciplinare Arzachena.

Riapre le porte al pubblico l’AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena, con il primo spettacolo della Stagione Teatrale 2021 martedì 25 maggio alle ore 20 e 30, andrà in scena Mimì Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno, uno spettacolo ideato e interpretato da Mario Incudine, con la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino.

“La stagione teatrale 2021 avrà una calendarizzazione estiva ed autunnale a causa della pandemia, ma siamo determinati ad aprire e far ripartire il nostro lavoro incrementando l’offerta culturale e i progetti Deamater. Oltre la stagione teatrale, infatti quest’anno è in programmazione la stagione teatrale ragazzi, un progetto di cinema-documentario rivolto agli adolescenti e a breve ripartirà anche il Cineama. Tutto questo è stato possibile alla grande disponibilità di tutto lo staff e dei grandi partner come Modis di Alessandro Murtas per il cinema e il circuito CEDAC per la stagione teatrale – spiega Marianna Deiana Direttrice dell’AMA – . Siamo felici di riaprire con uno spettacolo bellissimo, Mimì Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno con il bravissimo Mario Incudine che ci farà ricordare quanto è bello andare a teatro e ci farà riscoprire il valore dell’incontro”

Mario Incudine, poliedrico artista-cantastorie siciliano, porta sul palco la musica di Domenico Modugno. Seguendo le orme del viaggio che ha portato Modugno e le sue canzoni in ogni parte del mondo, Incudine, insieme ai musicisti Antonio Vasta, Mafredi Tumminello e Pino Ricosta, ci catapulta nel viaggio compiuto da migliaia di italiani, partiti alla ricerca di un futuro migliore lontano da casa.

Souvenir in scena il 7 giugno.

Il secondo atto della Stagione Teatrale AMA andrà in scena lunedì 7 giugno. SOUVENIR – La Fantasiosa vita di Florence Foster Jenkins di Stephen Temperley, porta sul palcoscenico Francesca Reggiani, Massimo Olcese e Francesco Leineri, con la regia di Roberto Tarasco. Una commedia irresistibile in equilibrio fra talento e passione. Ispirata alla vera Florence Foster Jenkins, racconta della ricca signora dell’alta società newyorkese, anima di un circolo di amanti di bel canto, che nel 1944 si esibisce al Carnegie Hall la più importante sala da concerto classica di New York.

