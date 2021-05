Olbia piange Luca Isoni, ragazzo speciale apprezzato ed amato da tutti

Isoni è deceduto ieri al San Francesco di Nuoro.

Luca Isoni era davvero un ragazzo speciale. Aveva 42 anni ed il sorriso che lo accompagnava sempre, nonostante la disabilità che dalla nascita lo aveva accompagnato.

Anzi, forse era proprio questa a renderlo migliore. Sensibile. Appassionato del sociale e della politica attiva, si era candidato alle scorse comunali ad Olbia, città della quale era originario e dove ha sempre vissuto, con la lista di Settimo Nizzi.

Ad accompagnarlo in questa avventura scelse il collega di lista Uccio Iodice che lo ricorda così: “Era una persona speciale. Eravamo candidati insieme nella lista Olbia. Nonostante non venne eletto, per Luca quella fu un’esperienza importante. Bella. Lo ricordo sempre sorridente, nonostante le mille difficoltà”.

Nel luglio 2016, Luca Isoni venne selvaggiamente picchiato nei parcheggi di una discoteca di San Teodoro. Il video del pestaggio divenne virale e da parte di tutta l’opinione pubblica vi fu un unanime condanna del fatto ed espressioni di solidarietà e vicinanza al giovane Luca ed alla sua famiglia. Quell’episodio segnò profondamente Luca, che non si dava pace né spiegazione per quell’aggressione immotivata.

Da tre anni e mezzo lottava contro una leucemia. Era ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Negli ultimi quaranta giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate.

(Visited 2.032 times, 2.071 visits today)