Investimento da 588mila euro per la strada nel territorio di Arzachena

Proseguono a ritmo serrato ad Arzachena gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della strada di Micalosu. Un’arteria strategica che rappresenta un collegamento alternativo fondamentale tra il centro urbano e la fascia costiera. L’opera rientra in un più ampio piano di ammodernamento delle infrastrutture locali volto a migliorare la viabilità e a valorizzare uno dei percorsi panoramici più suggestivi del territorio gallurese.

L’intervento, promosso dall’assessorato ai Lavori pubblici e manutenzioni guidato da Massimo Azzena, beneficia di un finanziamento complessivo pari a 588.000 euro. La copertura economica dell’opera è stata resa possibile grazie alla sinergia istituzionale tra l’amministrazione locale e la Regione Autonoma della Sardegna, che ha stanziato un contributo di 500.000 euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 88.000 euro.

Attualmente le attività di cantiere si concentrano sulle opere di ingegneria idraulica, ritenute prioritarie per la tenuta strutturale dell’intera carreggiata. Gli operai sono infatti impegnati nella posa delle nuove tubazioni di drenaggio e nel ripristino funzionale delle cunette laterali. Questi accorgimenti tecnici sono indispensabili per assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche, prevenendo fenomeni di allagamento, erosione e cedimenti del fondo stradale in occasione di eventi meteorologici intensi.

Una volta completata la fase dedicata alla regimazione delle acque, il programma dei lavori prevede il rifacimento totale del manto bituminoso lungo tutto il tracciato. L’opera di riqualificazione si concluderà infine con l’installazione della nuova segnaletica sia verticale che orizzontale, garantendo così standard elevati di percorribilità e sicurezza per la circolazione veicolare tutta



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