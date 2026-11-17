Boom di ascolti per la fiction sul rapimento di Farouk Kassam.

Il dramma del piccolo Farouk Kassam torna a emozionare il pubblico italiano e conquista la prima serata televisiva. La miniserie “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, trasmessa lunedì 16 novembre su Rai 1, ha ottenuto un risultato importante negli ascolti, raccogliendo 3 milioni e 831mila spettatori, pari al 23,8% di share. Un esordio che ha permesso alla produzione diretta da Carlo Carlei di conquistare il primo posto nella classifica degli ascolti della serata. La fiction, articolata in sei episodi e distribuita in tre appuntamenti televisivi, riporta sullo schermo una delle vicende più drammatiche della cronaca italiana degli anni Novanta, legata al fenomeno dei sequestri di persona in Sardegna.

Il rapimento a Porto Cervo e i 177 giorni di angoscia.

La storia risale al 15 gennaio 1992, quando Farouk Kassam, appena 7 anni, venne rapito da un gruppo di banditi nella villa della famiglia a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il padre Fateh, albergatore, e la madre Marion assistettero impotenti all’irruzione dei sequestratori, che portarono via il bambino sotto gli occhi dei familiari. Cominciarono così 177 giorni di angoscia, trattative e mobilitazione popolare. Il sequestro scosse profondamente la Sardegna e l’intero Paese. Particolarmente crudele fu il gesto compiuto dai rapitori, che durante la prigionia mutilarono una parte dell’orecchio sinistro del bambino, facendo recapitare il frammento alla famiglia come intimidazione per ottenere il pagamento del riscatto. La vicenda coinvolse investigatori, istituzioni, giornalisti e numerosi cittadini. Diventò celebre anche la mobilitazione dei lenzuoli bianchi esposti alle finestre e ai balconi per chiedere la liberazione del piccolo.

La liberazione e le indagini.

Farouk tornò finalmente a casa nella notte tra il 10 e l’11 luglio 1992, dopo quasi sei mesi di prigionia. Tra i nomi emersi nelle indagini ci fu quello di Matteo Boe, successivamente condannato per il suo coinvolgimento nel sequestro.

Il cast e il successo della fiction

La miniserie vede Marco Bocci e Antonia Desplat nei panni dei genitori di Farouk, mentre il piccolo Filippo Papa interpreta il bambino rapito. Una ricostruzione che riporta all’attenzione una pagina dolorosa della storia sarda e che, a distanza di oltre trent’anni, dimostra di conservare una forte capacità di coinvolgere il pubblico. La fiction ha superato nettamente la concorrenza: su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha registrato 1 milione e 920mila spettatori con il 16,7% di share, mentre su Italia 1 le Atp Finals hanno raccolto 1 milione e 228mila spettatori (6,2%).

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