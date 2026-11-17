Le dimissioni all’interno dell’Olbia Calcio.

Scossone all’interno della U.S. Olbia Calcio A.S.D. Quattro componenti della società hanno deciso di interrompere il proprio percorso all’interno del progetto sportivo nato lo scorso agosto, rassegnando le dimissioni dagli incarichi ricoperti e formalizzando contestualmente il recesso dall’associazione. A lasciare sono il vicepresidente Salvatore Campus e i consiglieri Arrigo Delaria, Laura Meloni e Romolo Calamusa. La decisione ha effetto immediato e arriva al termine di valutazioni condivise tra i quattro dimissionari. Con questo passaggio si conclude dunque la loro partecipazione al progetto associativo avviato nell’agosto scorso per dare vita alla U.S. Olbia Calcio A.S.D.

Nel comunicare la scelta, i quattro hanno voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla costituzione dell’associazione e all’avvio dell’attività sportiva in questi mesi. Un pensiero particolare è stato dedicato ai calciatori e all’intera squadra, per l’impegno, la disponibilità e la dedizione dimostrati durante il percorso. Parole di riconoscenza anche per i tifosi e i sostenitori che hanno manifestato vicinanza e supporto all’iniziativa, accompagnandone i primi passi. La comunicazione si conclude con un messaggio di augurio per il futuro della società. I dimissionari, nel rispetto dell’associazione, dei suoi tesserati e dell’intera comunità sportiva cittadina, auspicano che l’attività possa proseguire nel migliore dei modi e che il calcio olbiese possa guardare con fiducia ai prossimi impegni.

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