Ciro Grillo e le reazioni dell’avvocata Bongiorno dopo l’intervista.

Un’ora di intervista televisiva a ridosso del processo d’appello per respingere ogni accusa e sostenere di non essere tenuto a verificare il consenso della ragazza. Non è tardata ad arrivare la reazione della legale della vittima, Giulia Bongiorno: ”Più che un’intervista, mi sembra una confessione”, ha commentato la senatrice della Lega ai microfoni di Radio 24. A ridosso dell’avvio dell’appello, Grillo Jr ha scelto di esporsi in un’intervista di un’ora su Telenord, respingendo ogni accusa. Pur negando lo stupro, ammettendo di vergognarsi per il video girato in quell’occasione e per il modo in cui la giovane fu trattata il giorno seguente. Durante la trasmissione ha inoltre dichiarato che: “non è onere mio verificare se è in grado di esprimere un consenso” e definendolo funzionale e ”preordinato” a favorire il rapporto sessuale.

L’intervista ha innescato un’immediata serie di reazioni nel mondo politico. Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e membro della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, ha definito le parole di Grillo tanto allarmanti quanto rivelatrici di una mentalità profondamente misogina.

Il processo di secondo grado.

Il giudizio di secondo grado si è aperto giovedì 12 novembre davanti alla Corte d’Appello di Sassari. Accogliendo l’istanza dell’avvocato Bongiorno, i giudici hanno disposto dopo quattro ore di camera di consiglio che il dibattimento si svolga a porte chiuse. Il calendario prevede sei udienze a partire dal 10 febbraio 2027, con la sentenza attesa per l’estate successiva.

I giovani erano stati condannati per stupro di gruppo il 22 settembre del 2025, il Tribunale di Tempio Pausania ha inflitto otto anni di carcere a Grillo, Capitta e Lauria per violenza sessuale di gruppo, condannando invece Corsiglia a sei anni e sei mesi per violenza sessuale individuale.

I fatti.

I fatti al centro del procedimento risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa in discoteca. Secondo l’impianto accusatorio accolto dai giudici di primo grado, una studentessa italo-norvegese sarebbe stata abusata da quattro giovani genovesi, approfittando del suo stato di forte alterazione alcolica, che le impediva di esprimere un consenso valido. A sei anni dall’accaduto, il 22 settembre 2025, Nel tentativo di scagionarsi, tuttavia, il giovane ha pronunciato frasi che rischiano ora di essere acquisite agli atti dell’appello e di ritorcersi contro la sua stessa difesa. Oltre a sostenere che l’alcol fosse utile a favorire l’approccio sessuale, ha affermato che non spettava a lui verificare se la ragazza fosse effettivamente nelle condizioni di prestare il proprio consenso. Dichiarazioni che hanno spinto Bongiorno a parlare apertamente di confessione, pur scegliendo di non aggiungere ulteriori commenti.

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