Tre arresti per i furti in diverse zone di Olbia.

Un furto sventato durante la notte, merce sottratta recuperata e due fratelli accompagnati in carcere all’alba. È il bilancio di una doppia operazione condotta dai carabinieri a Olbia, nell’ambito delle indagini sugli episodi che negli ultimi mesi hanno preso di mira attività commerciali ed esercizi pubblici della città.

Il furto in viale Aldo Moro e la refurtiva recuperata.

A finire in manette per primo è stato un olbiese di 36 anni, fermato in flagranza dalla Sezione Radiomobile. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe forzato una porta di emergenza di un’attività commerciale in viale Aldo Moro, riuscendo a entrare e a sottrarre diversi articoli di elettronica. Il tentativo di allontanarsi con la merce è stato però interrotto dall’intervento dei carabinieri, che lo hanno bloccato all’esterno del negozio. La perquisizione effettuata successivamente nella sua abitazione ha riservato un’ulteriore sorpresa. I militari hanno trovato anche prodotti riconducibili a un precedente furto, avvenuto l’8 novembre nello stesso esercizio commerciale. Tutta la merce recuperata è stata riconsegnata al proprietario. Per il 36enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Due fratelli in carcere per altri due episodi.

Nelle stesse ore è scattato un secondo intervento, questa volta nei confronti di due fratelli olbiesi di 33 e 38 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. I carabinieri hanno eseguito nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini condotte dalla stazione dei carabinieri di Olbia Centro, con il supporto della Sezione Radiomobile. Gli investigatori hanno raccolto elementi indiziari sul presunto coinvolgimento dei due fratelli in due episodi delittuosi commessi tra agosto e settembre ai danni di altrettanti esercizi pubblici cittadini. Per i due indagati si sono aperte le porte del carcere di Sassari-Bancali, dove saranno trasferiti in esecuzione della misura cautelare.

Le indagini proseguono sui furti in città.

Il lavoro degli investigatori prosegue anche su altri episodi. Sono infatti in corso ulteriori approfondimenti per verificare eventuali collegamenti tra gli indagati e i furti e danneggiamenti che hanno interessato le attività commerciali di Olbia negli ultimi mesi. Un fenomeno che ha provocato forte preoccupazione tra i commercianti e suscitato grande attenzione in città. Le operazioni sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

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