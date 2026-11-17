Palau, investimento da 440mila euro per l’ampliamento dell’ecocentro nell’area artigianale di Liscia Culumba. Approvato con delibera di Giunta comunale n. 97-2026 il progetto per l’ampliamento e la riorganizzazione del centro di raccolta comunale di Palau, situato nella zona produttiva di Liscia Culumba. L’intervento prevede un investimento complessivo di 440.000 euro. Interamente finanziato con risorse proprie dell’Ente, con un quadro economico che destina oltre 300.000 euro all’esecuzione dei lavori.

L’obiettivo dell’opera è concentrare in un unico polo operativo tutte le attività connesse alla gestione del servizio di igiene urbana. Ottimizzando l’organizzazione del lavoro e innalzando la qualità dei servizi. L’espansione interesserà un’area adiacente all’attuale ecocentro, individuata all’interno del Piano per gli insediamenti produttivi. Consentendo lo sviluppo di una struttura moderna, efficiente e e in linea con le esigenze del territorio.

I dettagli del progetto

Nel dettaglio, la progettazione prevede la creazione di aree adeguatamente attrezzate per il conferimento dei rifiuti. Oltre a spazi dedicati alle operazioni di raggruppamento e travaso. Il nuovo assetto includerà inoltre zone specifiche per il ricovero e la manutenzione dei mezzi, lo stoccaggio dei materiali e nuovi locali destinati al personale operativo e alle funzioni amministrative.

Un elemento centrale della riqualificazione riguarda la sicurezza e la fluidità dei flussi interni, ottenute attraverso la netta separazione tra i percorsi riservati ai mezzi operativi e quelli destinati agli utenti privati. Questa nuova viabilità permetterà di eliminare le attuali interferenze tra le manovre di raccolta e gli accessi del pubblico, garantendo operazioni di conferimento più rapide, ordinate e sicure.

L’iter amministrativo proseguirà nei prossimi mesi con l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, passaggi propedeutici alle successive fasi di gara per l’affidamento e la realizzazione concreta dell’opera.

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