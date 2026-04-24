Al via i lavori al teatro di Arzachena: intervento da 830mila euro

Il teatro comunale di Arzachena si rinnova.

Con un investimento da 830 mila euro e un crono programma esteso in 8 mesi di lavori, sono iniziati gli interventi di riqualificazione dell’auditorium comunale di Arzachena e teatro cittadino. Il progetto presentato dal settore Lavori Pubblici comunale è stato finanziato integralmente dalla Regione Autonoma della Sardegna. Salvo imprevisti, il cantiere chiuderà nel mese di dicembre 2026.

Le dichiarazioni.

“La struttura ha aperto i battenti nei primi anni 2000. La struttura ha rivelato però fin da subito carenze strutturali e logistiche. Ciò negli anni, ha reso difficoltosa una programmazione di lungo periodo in termini di affidamento della gestione, organizzazione di eventi e attività culturali – spiega Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -. Arzachena merita una struttura all’avanguardia, funzionale e flessibile per candidarsi ad accogliere iniziative di alto livello o programmi accademici, entrambi così apprezzati dalla comunità. A questo primo grande investimento, aggiungeremo un ulteriore impegno di risorse nel 2027 grazie a cui apportare altri ammodernamenti”.

Alcuni degli interventi di manutenzione straordinaria in agenda da oggi a dicembre riguardano l’impermeabilizzazione dei terrazzi, il rifacimento di contro soffitti, intonaci interni ed esterni, aiuole, tinteggiature, impianti di trattamento dell’aria, realizzazione di tettoie.

Negli anni, il teatro comunale ha ospitato performance di danza, pièce teatrali, convegni, proiezioni cinematografiche. Eventi che il Comune organizza in collaborazione con i circuiti regionali e nazionali, con società e associazioni culturali, oltre alle attività dell’Accademia Arte Arzachena. E’ dotato di camerini, una sala riunioni, una sala bar interna e di 320 confortevoli poltrone in platea, che verranno incrementate con il futuro utilizzo dell’area galleria.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui