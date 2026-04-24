Auto si ribalta ad Aglientu: ferite quattro persone

L’incidente stradale a Tempio.
Violento incidente a Ad Aglientu. Oggi, intorno alle 16 la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania è intervenuta sulla strada provinciale 5 Aglientu- Luogosanto per incidente stradale. Stando alle prime informazioni l’autovettura è uscita di strada ribaltandosi.
La squadra dei vigili del fuoco di Tempio ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e la zona. I quattro occupanti usciti autonomamente dall’abitacolo sono stati presi in carico dalle 2 ambulanze arrivate sul posto.