Auto si ribalta ad Aglientu: ferite quattro persone

L’incidente stradale a Tempio.

Violento incidente a Ad Aglientu. Oggi, intorno alle 16 la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania è intervenuta sulla strada provinciale 5 Aglientu- Luogosanto per incidente stradale. Stando alle prime informazioni l’autovettura è uscita di strada ribaltandosi.

La squadra dei vigili del fuoco di Tempio ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e la zona. I quattro occupanti usciti autonomamente dall’abitacolo sono stati presi in carico dalle 2 ambulanze arrivate sul posto.

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